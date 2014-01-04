В Ташкент прибыл ковчег с частицей мощей великомученицы Анастасии Узорешительницы

В канун дня памяти святой великомученицы Анастасии Узорешитеницы, 3 января 2014 года, в Ташкент прибыл ковчег с частицей ее честных мощей. В сам же праздник, 4 января, в приделе великомученика и целителя Пантелеимона Свято-Успенского кафедрального собора прошла Божественная литургия, которую совершил митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

В своем архипастырском слове владыка Викентий рассказал о подвигах великомученицы Анастасии на ее земном пути.

«Промыслительно, что мощи святой Анастасии посетили наш град именно в день ее почитания. К ней обращаются за скорейшим освобождением заключенных из темниц, при родах, кормлении ребёнка грудью, и многих других уз житейских. Кроме того, в ковчеге находится частица мощей мученика Вонифатия, память которого Православная Церковь отметила 1 января. Этот святой помогает избавиться от таких страстей, как пьянство, наркомания и табакокурение. Эти святыни будут находиться в Ташкенте в течение месяца. Приходите и прибегайте молитвенно к помощи этих славных подвижников Православия», - призвал прихожан архипастырь.

Пресс-служба Ташкентской и Узбекистанской епархии