В Кузбассе пройдут молебны об избавлении региона от терактов

5 января во всех храмах Кузбасской митрополии будет отслужен молебен об избавлении от терактов, природных катаклизмов и техногенных аварий, о даровании благополучия региону, о мире, согласии и стабильности в жизни людей.

Молебны пройдут по инициативе губернатора А.Г. Тулеева и благословению митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха. Службы начнутся во всех храмах по завершении Божественной литургии.

Стоит отметить, что по просьбе губернатора такие богослужения совершат в тот день и представители других конфессий региона – мусульмане, иудеи, католики и протестанты.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, в Кузбассе принимаются активные меры по противодействию терроризму. Так, патрулировать улицы стражам порядка помогают казаки и дружинники. Это особенно актуально в связи с тем, что часть полицейских региона отправились обеспечивать правопорядок на олимпийских объектах в Сочи.

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