Киево-Печерской лавре состоится III-й Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок

Приближается Рождество, а с ним и традиционный фестиваль «Рождественский перезвон»

Ежегодно в период Рождественских святок в стенах Киево-Печерской лавры прославленные хоровые коллективы дарят прихожанам и гостям монастыря настоящий праздник духовной музыки.

15 января в 17.00 в Успенском соборе Лавры состоится III-й Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественский перезвон».

Организаторы приглашают разделить незабываемую атмосферу праздника Рождества Христова и прикоснуться к творчеству церковных и светских хоровых коллективов.

Lavra.ua