Киево-Печерской лавре состоится III-й Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок
21:51, 03 января 2014Православие
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«Рождественский перезвон»
Приближается Рождество, а с ним и традиционный фестиваль «Рождественский перезвон»
Ежегодно в период Рождественских святок в стенах Киево-Печерской лавры прославленные хоровые коллективы дарят прихожанам и гостям монастыря настоящий праздник духовной музыки.
15 января в 17.00 в Успенском соборе Лавры состоится III-й Всеукраинский фестиваль колядок и щедривок «Рождественский перезвон».
Организаторы приглашают разделить незабываемую атмосферу праздника Рождества Христова и прикоснуться к творчеству церковных и светских хоровых коллективов.
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