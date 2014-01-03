Патриарх Илия II: весь Кавказ должен выбрать золотую середину

Католикос-Патриарх всея Грузии, Святейший и Блаженнейший Илия II в своем новогоднем поздравлении коснулся темы не только Грузии, но и всего Кавказа, сообщает Рravoslavie.ru.

«Мы прошли сложный путь, однако я думаю, что будущее у нас светлое и обнадеживающее, – цитирует Святейшего InterPressNews, – Грузия должны выбрать золотую середину, и я бы сказал, весь Кавказ должен выбрать золотую середину.

Закавказье же не должно быть ареной противостояния и противоречий, а должно быть ареной сотрудничества и взаимопонимания. Сегодня я поздравляю с Новым годом всю Грузию. Поздравляю грузин, абхазов, осетин, греков, русских и всех тех, кто живет в Грузии. Мы с надеждой смотрим в будущее, и эта надежда основывается на нашей вере. Православная вера, любовь и надежда должны царить в сердце человека».