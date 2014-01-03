Оглашен указ о назначении митрополита Павла (Пономарева) Патриаршим экзархом всея Беларуси

3 января 2014 года, по окончании Божественной литургии в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл огласил указ о назначении митрополита Павла (Пономарева), бывшего митрополита Рязанского и Михайловского, Преосвященным Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси:

«Постановлением Нашим и Священного Синода от 25 декабря 2013 года, журнал № 126, Вашему Высокопреосвященству определено быть митрополитом Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси, с освобождением от управления Рязанской епархией».

Обращаясь к митрополиту Павлу, Святейший Патриарх Кирилл сказал:

«Дорогой владыка, от всего сердца желаю Вам помощи Божией в пастырском окормлении Белой Руси, а также в хранении единства нашей Церкви, в хранении единства исторической Руси, которая, несмотря на многие слабости и разорения, в том числе века ХХ-го, продолжает оставаться великой духовной и цивилизационной силой современного мира. Помогай Вам Бог право править слово Христовой истины».

В ответном слове митрополит Павел, в частности, отметил: «Вступая в эту должность, прошу Ваших святых молитв и Вашей поддержки. Я буду стараться делать все возможное, чтобы то единство, о котором Вы сегодня и всегда говорите, сохранялось. И в единстве будет наша сила».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси