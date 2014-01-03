Преодолеть раскол в украинском православии поможет воля Божья и избежание человеческих амбиций

Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Антоний (Паканич) считает, что в поисках путей для преодоления раскола в украинском православии, важна “воля Божья, а не свои амбиции”. Об этом митрополит Антоний сказал в интервью РИСУ.

“Когда есть принципиальные разногласия, нельзя на это закрывать глаза и утверждать, что их не существует. Бога не обманешь, а человек верующий должен об этом сознательно знать, иначе мы размываем сам принцип церковности и канонического права... Мы по-человечески должны прилагать максимум усилий для преодоления церковных разделений, но всегда в церковной жизни все зависит от Бога. Главное, чтобы мы искали и хотели воли Божьей, а не поддавались своим амбициям”, - отметил митрополит Антоний.

При этом управляющий делами УПЦ добавил, что “предостережение в недопустимости совместных мероприятий с раскольническими течениями выдвигают Поместные православные церкви”.

“Вселенское православие признает в Украине только одну каноническую церковь – Украинскую православную церковь во главе с Блаженнейшим Митрополитом Владимиром”, - констатировал владыка Антоний.

Управляющий делами УПЦ уверен, что “раскол нужно преодолеть, его необходимо вылечить”.

“Здесь уместно такое сравнение: когда в стене сквозная трещина, можно делать настоящий ремонт, а можно косметический – просто пригладить, покрасить сверху и сказать, что там трещин нет. Мы – за капитальный ремонт”, – подытожил митрополит Антоний.

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