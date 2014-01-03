Управляющий делами УПЦ молитвенно почтил память праведного Иоанна Кронштадтского
00:04, 03 января 2014Православие
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В Киево-Печерской лавре
2 января, в день памяти праведного Иоанна Кронштадского, управляющий делами УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную литургию в академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы, сообщает сайт КДАиС.
Его Высокопреосвященству сослужило академическое духовенство.
За Литургией владыка ректор рукоположил во пресвитера воспитанника 3-го класса КДС иеродиакона Симеона (Трищука), и совершил диаконскую хиротонию воспитанника 3-го класса монаха Макария (Коломийца).
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