Управляющий делами УПЦ молитвенно почтил память праведного Иоанна Кронштадтского

2 января, в день памяти праведного Иоанна Кронштадского, управляющий делами УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную литургию в академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы, сообщает сайт КДАиС.

Его Высокопреосвященству сослужило академическое духовенство.

За Литургией владыка ректор рукоположил во пресвитера воспитанника 3-го класса КДС иеродиакона Симеона (Трищука), и совершил диаконскую хиротонию воспитанника 3-го класса монаха Макария (Коломийца).