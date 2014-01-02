Митрополит Варшавский Савва направил Предстоятелю РПЦ соболезнование в связи с терактами в Волгограде

Митрополит Варшавский и всей Польши Савва направил Предстоятелю Русской православной церкви соболезнование в связи с террористическими актами в Волгограде.

«Террористические действия в Волгограде и других местах России, в результате которых погибли и пострадали невинные граждане, вызывают у нас самые серьезные чувства сопротивления и порицания. Зверские действия не могут иметь места в нормальном, спокойном обществе. Они подлежат строгому осуждению, а виновники их — строгому наказанию», — отмечается в послании.

От имени полноты Польской православной церкви Митрополит Савва выразил соболезнования всем пострадавшим и их близким.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси