Волгоград облетела на вертолете икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец»

Волгоград, где недавно были совершены сразу два теракта, сегодня облетел вертолет с иконой Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» и священнослужителями на борту, сообщают Вести.

Перед этим в Казанском кафедральном соборе Волгограда перед иконой был совершен молебен «Об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы».

С инициативой провести такую акцию совместно с Волгоградской епархией выступила мэр Волгограда Ирина Гусева. Вертолет Robinson, на борту которого находилась икона, был предоставлен неравнодушными к общей беде сотрудниками одной из частных компаний.

Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» прибыла из Москвы 31 декабря и пробудет в Волгограде до 4 января.