Волгоград облетела на вертолете икона Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец»
17:55, 01 января 2014Православие
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Инициатива Волгоградской епархии
Волгоград, где недавно были совершены сразу два теракта, сегодня облетел вертолет с иконой Пресвятой Богородицы «Умягчение злых сердец» и священнослужителями на борту, сообщают Вести.
Перед этим в Казанском кафедральном соборе Волгограда перед иконой был совершен молебен «Об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы».
С инициативой провести такую акцию совместно с Волгоградской епархией выступила мэр Волгограда Ирина Гусева. Вертолет Robinson, на борту которого находилась икона, был предоставлен неравнодушными к общей беде сотрудниками одной из частных компаний.
Икона Божией Матери «Умягчение злых сердец» прибыла из Москвы 31 декабря и пробудет в Волгограде до 4 января.
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