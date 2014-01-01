Митрополит Антоний в Новогоднюю ночь совершил литургию

1 января, в день памяти мученика Вонифатия, в первый день нового 2014 года управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную литургию в академическом храме Рождества Пресвятой Богородицы.

Его Высокопреосвященству сослужили преподаватели и студенты Киевских духовных школ в священном сане. За богослужением молились студенты академии и семинарии, и прихожане храма.

После отпуста митрополит Антоний поздравил всех с Новым 2014-ым годом, и пожелал в новом году духовной крепости, благополучия и помощи Господа.

По окончании Божественной литургии состоялась совместная праздничная трапеза администрации, преподавателей, студентов и воспитанников Духовной школы.

Поздравляя собравшихся с Новым годом, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, пожелал присутствующим помощи Божьей, успехов, здоровья и духовного роста.

В продолжение вечера новогодние поздравления также прозвучали от преподавателей, студентов и воспитанников Киевских духовных школ.

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