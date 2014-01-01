В Киево-Печерской лавре молитвенно встретили 2014 год от Рождества Христова.

Под сводами Успенского собора в новогоднюю ночь в сослужении епископов Ирпенского Климента и Бородянского Варсонофия, а также духовенства обители Божественную литургию совершил наместник Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

По окончании ночного богослужения Владыка поблагодарил присутствующих за соборную молитву и поздравил с 2014 годом от Рождества Христова, отметив, что главное торжество, которого с трепетом ожидает каждый христианин, приготавливая в своем сердце ясли для Богомладенца, уже вот-вот наступит…

С каждым годом в ночь с 31 декабря на 1 января все больше людей отказываются от привычного времяпрепровождения дома, у новогодней елки, и приходят в храмы Лавры.

В древнем монастыре, устремленном золотом куполов к небу, верующие благодарят Бога за дарованную милость прожитого года, испрашивая благословения на грядущий, и возносят молитвы к преподобному Илие Муромцу, Печерскому, в Ближних пещерах почивающему, и святому мученику Вонифатию, память которых празднуется в первый день января.

Lavra.ua