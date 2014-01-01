В Москве в Храме Христа Спасителя совершено молебное пение на новолетие

31 декабря 2013 года, за несколько часов до наступления Нового года, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение на новолетие в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

Перед началом новогоднего молебна Предстоятель Русской православной церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом.

В чин молебного пения на новолетие были включены особые прошения на сугубой ектении об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы, а также об исцелении пострадавших от рук террористов:

«еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже услышатися гласу моления нашего и молитве и помиловати жителей градов и весей Отечества нашего от злой воли и действа человек, во озлоблении бесовстем пребывающих, и сохранити их невредимых и непреоборимых от всех козней диавольских и всякого злаго обстояния, подати же им здравие с долгоденствием, рцем вси Господи, услыши и помилуй»;

«не хотяй смерти грешных, но еже обратитися, и живым им быти, пощади и помилуй болящих рабов Твоих, ураненных от злой воли человек, в помрачении ума пребывающих, исцели болезни, уврачуй страсти душ и телес страждущих рабов Твоих, и якоже Иаирову дщерь от одра болезни воздвигни и здравых сотвори, молим Ти ся, милосердый Господи, услыши и помилуй»;

«устроивый мир сей во славу Твою, о еже любити вся творения его божественная, сотвори, да и противящиеся истине Твоей и во озлоблении пребывающия, паки к Тебе да обратятся и истинную веру и любовь да исповедят, молим Ти ся, Всесильный Творче, услыши и помилуй»;

«не хотяй смерти грешных, но ожидаяй их обращения и покаяния, умири умы и сердца неверием и ожесточением помраченныя, да познают Тебе истиннаго Бога и в правоверии да укрепятся, молим Ти ся, Вседаровитый Господи, услыши и помилуй»;

«давый заповедь Твою нам, еже любити Тебе Бога нашего и ближняго своего, сотвори, да ненависти, вражды, обиды, мздоимства и прочая беззакония прекратятся, истинная же любовь да царствует в сердцах наших, молим Ти ся, Спасителю наш, услыши и милостивно помилуй».

Также читалась особая молитва:

«Владыко Господи Боже наш, Источниче жизни и бессмертия, всея твари видимыя и невидимыя Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый и управляяй всяческая премудрым и всеблагим Твоим промыслом. К Тебе великодаровитому Господу нашему припадаем, сердцем сокрушенным исповедающе грехи и беззакония наша, имиже прогневах Твое благоутробие и затворихом щедроты Твоя. Сего ради диавольским нападениям и уранениям попустил еси поразити нас. Премилосердый и Всесильный, не до конца гневайся, Господи! Буди милостив нам, молит Тя Твоя Церковь, представляющи Тебе начальника и совершителя спасения нашего Иисуса Христа. Укрепи нас в правоверии силою Твоею, заблуждающим же просвети разумныя очи светом Твоим божественным, да уразумеют Твою истину, умягчи их ожесточение, утоли вражды и нестроения во Отечестве нашем силою диавольскою воздвизаемая, да вси познают Тебе, Господа и Спасителя нашего. Не отврати лица Твоего от нас, Господи, воздаждь нам радость спасения Твоего. Помяни милости, яже показал еси отцем нашим, преложи гнев Твой на милосердие и даждь нам помощь в скорби сущим. Благодарим о щедротах Твоих, яже удивил еси на нас в мимошедшиее время живота нашего, молим Тя, Всещедрый Господи! Благослови венец наступающаго лета Твоею благостию».

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 31 декабря 2013 года эти прошения и молитвы возносились во всех храмах РПЦ в связи с совершением террористических актов в Волгограде и Пятигорске.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси