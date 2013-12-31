Три из двадцати лучших фотографий ИТАР-ТАСС за прошедший год посвящены жизни РПЦ

Самые яркие события года в России и в мире, лучшие фотографии ИТАР-ТАСС представлены в проекте "Итоги 2013 года". Из двадцати фотографий - три посвящены жизни Русской православной церкви, сообщает .

Паломники в очереди у храма Христа Спасителя перед началом Божественной литургии в честь 1025-летия Крещения Руси.

24 июля 2013 года.

ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Патриарх Сербский Ириней и патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед началом служения в день памяти преподобного Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. 18 июля 2013 года

ИТАР-ТАСС/ Михаил Метцель.

Крестный ход на Красной площади в День славянской письменности и культуры. 24 мая 2013 года

ИТАР-ТАСС/ Сергей Карпов.

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