Наместник Киево-Печерской лавры не благословляет шествия с политическим контекстом

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) не благословляет шествия с политическим контекстом, которые время от времени инициируют верующие Украинской православной церкви. Об этом он сообщил в комментарии УНИАН.

«Я не даю благословения на шествия с политическими лозунгами, подобные мероприятия не имеют отношения к лавре. Я благословил проведение крестного хода в рамках всеукраинской Молитвы за Украину, 21 декабря. Чтобы спало обострение между протестующими и властью. Ко мне обратились верующие с просьбой пройти крестным ходом там, где это важно для примирения враждующих, неся кресты и хоругви. Я разрешил пройти с молитвой, но без политических призывов. Чтобы закончилось противостояние, чтобы никто никому не наносил увечья», - подчеркнул наместник лавры.

Митрополит Павел объяснил, что в дни активного противостояния благословение на сугубые молитвы о мире в государстве, об умножении любви и искоренении всякой злобы, дал Блаженнейший митрополит Владимир. Молебны и крестные хода в те дни прошли во многих городах Украины.

Наместник лавры, подчеркнул, что дни Рождественского поста - не лучшее время для политического противостояния, но если люди протестуют - это их право.

«В эти дни свое беспокойство о судьбе государства лучше выражать в совместной молитве - в храме или дома, с близкими”, - считает митрополит Павел.

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится Божественная литургия с вознесением благодарственных молитв и чтением особых прошений. Начало богослужения 31 декабря в 23.30.