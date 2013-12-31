Управляющий делами УПЦ встретился с Министром культуры Украины
19:18, 31 декабря 2013Православие
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В Киево-Печерской Лавре
31 декабря, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с Министром культуры Украины Леонидом Новохатько.
На встрече также присутствовали первый заместитель Министра культуры Тимофей Кохан и начальник Департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Михаил Мошкола.
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