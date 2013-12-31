В новогоднюю ночь в Киево-Печерской лавре состоится Божественная литургия

В новогоднюю ночь в Успенском соборе Киево-Печерской лавры состоится Божественная литургия с вознесением благодарственных молитв и чтением особых прошений. Об этом УНИАН рассказал наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь). Начало богослужения 31 декабря в 23.30.

В новогоднюю ночь в лавре состоится особая литургия

«Господь сказал: «Без Меня не можете творить ничего». В новогоднюю ночь состоится особая литургия. Чем она будет отличаться от обычной? Прозвучат благодарственные молитвы за все то, что мы имеем. Мы поблагодарим Бога за прожитый год, с его печалями и радостями. За то, что мы живы. Если были испытания или какие-то печальные моменты, наверное, они были нужны для нашего вразумления. Будем призывать имя Господне, молиться и просить, чтобы в новом году Бог послал нам Свою милость», - сказал митрополит Павел.

После литургии наместник лавры подарит присутствующим книги о великом чудотворце святителе Спиридоне Тримифунтском и диски.

