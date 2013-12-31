Синодальная комиссия УПЦ обнародовала отчет по канонизации святых в 2013 году

На протяжении 2013 года Синодальной комиссией Украинской православной церкви рассматривались и изучались представленные правящими архиереями материалы, связанные с жизнью подвижников благочестия нашей церкви.

Было рассмотрено 7 представлений с материалами и жизнеописаниями подвижников веры и благочестия. Тщательно изучив их, Комиссия сочла возможным представить Священному Синоду УПЦ на рассмотрение их имена, для того, чтобы прославить их в лике святых угодников Божиих, а именно:

- протоиерея Димитрия Сурмели (+1937) - Александрийская епархия;

- протоиерея Адриана вожаков (+1937) - Александрийская епархия;

- священника Павла Гордовский (+1919) - Житомирская епархия;

- монаха Даниила (+1902) - Кировоградская епархия;

- старца Димитрия Горского (+1828) - Северодонецкая епархия;

- блаженного Иоанна Босого ( Расторгуева ) ( +1849 ) - Киевская епархия;

- инокини Параскевы ( Дыбов ) ( +1942 ) - Северодонецкая епархия.

Сегодня Комиссия продолжает изучать материалы, связанные с жизнью и деятельностью подвижников благочестия:

- епископа Полтавского и Переяславского Илариона (Юшенова) (+1904) - Полтавская епархия;

- монахини Алипии (Авдеевой) (+1988) - Киевская епархия.

По решению Священного Синода УПЦ, в результате работы Синодальной Комиссии, в этом году совершен чин канонизации 4 угодников Божиих:

- священномученика Адриана Александрийского пресвитера;

- священномученика Димитрия Александрийского пресвитера;

- священномученика Павла Житомирского, пресвитера;

- преподобного Даниила Елисаветградского.

На сегодняшний день, начиная с 1993 года, в Украинской православной церкви прославлено 270 святых.

Мы возносим хвалу Милосердному Богу за то, что Он и в наше сложное время представляет нам новых Своих угодников. В их жизненном пути, полном молитвенного подвига, страданий и скорбей, православные христиане находят образ веры, пример жертвенной любви к Богу и ближним, опору в жизненных испытаниях.

Официальный сайт синодального отдела