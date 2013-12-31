Синодальная комиссия УПЦ обнародовала отчет по канонизации святых в 2013 году
И о деятельности комиссии за год
На протяжении 2013 года Синодальной комиссией Украинской православной церкви рассматривались и изучались представленные правящими архиереями материалы, связанные с жизнью подвижников благочестия нашей церкви.
Было рассмотрено 7 представлений с материалами и жизнеописаниями подвижников веры и благочестия. Тщательно изучив их, Комиссия сочла возможным представить Священному Синоду УПЦ на рассмотрение их имена, для того, чтобы прославить их в лике святых угодников Божиих, а именно:
- протоиерея Димитрия Сурмели (+1937) - Александрийская епархия;
- протоиерея Адриана вожаков (+1937) - Александрийская епархия;
- священника Павла Гордовский (+1919) - Житомирская епархия;
- монаха Даниила (+1902) - Кировоградская епархия;
- старца Димитрия Горского (+1828) - Северодонецкая епархия;
- блаженного Иоанна Босого ( Расторгуева ) ( +1849 ) - Киевская епархия;
- инокини Параскевы ( Дыбов ) ( +1942 ) - Северодонецкая епархия.
Сегодня Комиссия продолжает изучать материалы, связанные с жизнью и деятельностью подвижников благочестия:
- епископа Полтавского и Переяславского Илариона (Юшенова) (+1904) - Полтавская епархия;
- монахини Алипии (Авдеевой) (+1988) - Киевская епархия.
По решению Священного Синода УПЦ, в результате работы Синодальной Комиссии, в этом году совершен чин канонизации 4 угодников Божиих:
- священномученика Адриана Александрийского пресвитера;
- священномученика Димитрия Александрийского пресвитера;
- священномученика Павла Житомирского, пресвитера;
- преподобного Даниила Елисаветградского.
На сегодняшний день, начиная с 1993 года, в Украинской православной церкви прославлено 270 святых.
Мы возносим хвалу Милосердному Богу за то, что Он и в наше сложное время представляет нам новых Своих угодников. В их жизненном пути, полном молитвенного подвига, страданий и скорбей, православные христиане находят образ веры, пример жертвенной любви к Богу и ближним, опору в жизненных испытаниях.