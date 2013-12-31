Сегодня в храмах РПЦ будут совершены общецерковные молитвы в связи терактами в Волгограде

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сегодня 31 декабря 2013 года в храмах Русской православной церкви будет совершена особая молитва в связи с совершением террористических актов в Волгограде и Пятигорске.

«Во время новогоднего молебна, который совершит Святейший Патриарх Кирилл в Храме Христа Спасителя, и в церквях Московского Патриархата будут вознесены сугубые молитвы об умножении любви и искоренении ненависти и всякой злобы», - заявил председатель Синодального информационного отдела В.Р. Легойда.

Он напомнил, что ранее Предстоятель РПЦ выразил соболезнования в связи с терактом в Волгограде.

Представитель Церкви также сообщил, что 30 декабря в домовом храме Патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино Святейший Патриарх совершил панихиду по жертвам двух террористических актов в Волгограде и по погибшим при взрыве в Пятигорске. Панихиды также проходят в храмах Волгоградской епархии.

Председатель Синодального информационного отдела отметил, что в своем слове после панихиды Святейший Патриарх назвал совершивших теракты «врагами России» и выразил убеждение, что им не удастся никого запугать.

По словам В.Р. Легойды, священники Волгоградской епархии оказывают духовную поддержку родственникам погибших и пострадавшим. Духовенство епархии навещает пострадавших во всех больницах города, где находятся потерпевшие.

Патриархия.ru