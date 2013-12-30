Управляющий делами УПЦ встретился с новоназначенным главой Печерской РГА
20:55, 30 декабря 2013Православие
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В Киево-Печерской лавре
30 декабря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний встретился с председателем Печерской районной государственной администрации Александром Мазурчуком.
В ходе встречи владыка Антоний поздравил Александра Владимировича с назначением на высокую должность и пожелал ему помощи Божией в служении государству и его народу.
На встрече также присутствовали секретарь Киевской епархии по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук, благочинный Печерского благочиния протоиерей Павел Поваляев и советник председателя КГГА В.А. Пронченко.
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