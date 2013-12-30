Патриарх Кирилл совершил заупокойное богослужение по жертвам взрывов в Волгограде и Пятигорске

30 декабря 2013 года в домовом храме Патриаршей резиденции в подмосковном Переделкино Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил панихиду по жертвам двух террористических актов в Волгограде и по погибшим при взрыве в Пятигорске.

Также Предстоятель РПЦ вознес сугубую молитву о здравии выживших и укреплении родственников погибших и пострадавших от рук террористов.

Перед началом заупокойного богослужения Святейший Патриарх, в частности, сказал:

«Справедливо говорят, что таким деяниям нет и не может быть оправдания. Человеческая злоба, изливаясь вовне, уже не знает границ, и те, кто злобой живет, — это люди, находящиеся в плену у темной силы. А потому всякие ссылки на религию не имеют никакого отношения к тому, что сейчас происходит в Волгограде и что ранее происходило в других местах нашего Отечества.

Я выражаю глубочайшие соболезнования всем родным и близким тех, кто погиб. Хотел бы особенно отметить действия старшего сержанта полиции Дмитрия Маковкина, который двинулся навстречу террористу и, может быть, предотвратил большую беду, помешав пройти вглубь вокзала тому, кто привел в действие смертоносную бомбу.

Второй террористический акт, который произошел сегодня в троллейбусе в Волгограде, также унес человеческие жизни. Наверное, неслучайно враги — я называю этих людей врагами России, а то, что они совершают, необъявленной войной против нашего народа, — творят свои страшные деяния в городе-герое Волгограде, овеянном великой ратной славой нашего народа. Верю, что эти злодеяния не запугают жителей Волгограда, не посеют паники в сердцах нашего народа, но дадут всем нам возможность еще раз задуматься о нашем Отечестве, о нашей жизни, о нашей борьбе.

Дай Бог, чтобы у всех нас были силы поддерживать друг друга в эту тяжелую минуту. Будем помнить о том, что от наших слов и от наших дел зависит сама возможность победы над теми темными силами, которые сегодня пытаются разрушить наше Отечество.

Помолимся об упокоении душ усопших рабов Божиих, от терактов в Волгограде пострадавших. Всем раненым, кто сегодня лежит в больницах, я направляю свое благословление и сугубо молюсь об их здравии. Пусть Господь утешит родных и близких, подаст выздоровление тем, кто сегодня в нем нуждается, и пусть благословение Божие пребывает над жителями Волгограда и над всем нашим Отечеством».

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29 декабря на железнодорожном вокзале Волгограда был совершен теракт. В результате взрыва погибли 17 и пострадали более 40 человек. На следующее утро, 30 декабря, был совершен теракт в троллейбусе маршрута 15А в Дзержинском районе Волгограда. По предварительным данным, не менее 10 человек погибли, пострадали около 30.

27 декабря в результате взрыва автомашины в Пятигорске погибли 3 человека, двое пострадали и находятся в больницах.

Соболезнования Святейшего Патриарха Кирилла в связи с террористическим актом в Волгограде

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси