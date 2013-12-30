Члены Священного Синода и епископы УПЦ посетили Митрополита Владимира в больнице

28 декабря члены Священного Синода и епископы Украинской Православной Церкви после благодарственного молебна на Владимирской горке посетили Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в больнице «Обериг», где он проходит курс реабилитации.

Архипастыри пожелали Предстоятелю Украинской Православной Церкви скорейшего выздоровления.

Блаженнейший Владыка поблагодарил членов Священного Синода и епископов за их молитвы и благословил иерархов на дальнейшие труды, пожелав им всесильной помощи Божией.

Сайт Киевской митрополии УПЦ