Члены Священного Синода и епископы УПЦ посетили Митрополита Владимира в больнице
10:53, 30 декабря 2013Православие
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Блаженнейший проходит реабилитацию
28 декабря члены Священного Синода и епископы Украинской Православной Церкви после благодарственного молебна на Владимирской горке посетили Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира в больнице «Обериг», где он проходит курс реабилитации.
Архипастыри пожелали Предстоятелю Украинской Православной Церкви скорейшего выздоровления.
Блаженнейший Владыка поблагодарил членов Священного Синода и епископов за их молитвы и благословил иерархов на дальнейшие труды, пожелав им всесильной помощи Божией.
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