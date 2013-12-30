В Пятигорске молитвенно поддерживают родных и близких погибших и пострадавших от теракта

Епископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт выразил соболезнования родным и близким погибших в результате взрыва на Черкесском шоссе Пятигорска 27 декабря 2013 года.

Жертвами взрыва автомашины стали три человека, еще двое пострадали и находятся в больницах.

По благословению правящего архиерея 29 декабря во всех храмах Пятигорска совершены панихиды по погибшим.

«Это трагическое происшествие еще раз напоминает нам о быстротечности жизни, — отмечается в обращении владыки Феофилакта, — о необходимости ценить каждый ее миг, не откладывать на завтра добрые дела, всегда находить время для ближних».

«Смерть не властна над нами, и лучшей память об ушедших будет жизнь, уверенная жизнь на своей земле, которую дал нам Господь, достойное воспитание детей», — говорится в обращении архипастыря.

По словам епископа Феофилакта, семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.

Рatriarchia.ru