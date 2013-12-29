Патриарх Кирилл: сегодня в Церкви должна быть духовная и интеллектуальная элита

Глубокие знания искусства, литературы, философии - вот облик современного священника, по мнению патриарха Кирилла. Об этом он заявил, выступая в московской Сретенской семинарии после освящения ее нового здания, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Прошло время середнячков в Церкви, сегодня в Церкви должна быть духовная и интеллектуальная элита", - убежден патриарх Кирилл.

"Для того, чтобы общаясь с людьми открыть перед ними красоту православия нужно поделиться с ними своим собственным внутренним опытом, своим мировоззрением - когда знания истории литературы философии смыкаются, соединяются с богословским фундаментом", - подчеркнул он. Именно в таком случае, по мнению патриарха, у человека, обладающего опытом молитвы, участия в таинствах, "формируется облик подлинной интеллектуальной и духовной личности".

Изучение церковного искусства необходимо, потому что оно "связано вообще с историей человеческого искусства, а в нем отображаются духовные поиски каждой эпохи - история искусств это есть история философии, история жизни".

Патриарх также указал на большое значение литературы. "Нужно знать литературу с ее положительным героем. Как этот герой определялся в ту или иную эпоху, как он артикулировался, как его идеи предлагались обществу. Какие вызовы этот герой принимал на себя. Это целая огромная духовная сфера жизни", - подчеркнул патриарх.

"Как важно иметь сегодня многих и многих священников, не 5-10 как сейчас, которые на телевидении уже засветились и всем хорошо известны. Как нам нужны десятки, сотни и тысячи, которые бы могли говорить о Христе современному миру", - подчеркнул патриарх Кирилл.