Предстоятель РПЦ освятил новое здание Сретенской духовной семинарии

28 декабря 2013 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил освящение нового здания Сретенской духовной семинарии в Москве.

Духовная школа, открытая в 2002 году, располагается в стенах Сретенского ставропигиального монастыря. Главной проблемой для семинарии долгое время оставалась нехватка помещений.

В 2010 году монастырю было передано здание школы № 1216, расположенное на исторической территории обители. По благословению Патриарха Кирилла проведена реконструкция здания под нужды семинарии.

По окончании богослужения Святейший Патриарх в сопровождении наместника монастыря, ректора семинарии архимандрита Тихона (Шевкунова) осмотрел учебные и жилые помещения, а также библиотеку в новом здании духовной школы.

Затем Патриарх Кирилл и архимандрит Тихон перешли в актовый зал семинарии, где Владыка обратился со словом к духовенству, преподавателям и учащимся духовной школы.

В дар семинарии Предстоятель Русской православной церкви передал старинный образ Спасителя.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси