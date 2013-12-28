Год 1025-летия Крещения Киевской Руси завершился благодарственным молебном на Владимирской горке

28 декабря, по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, у памятника святому равноапостольному князю Владимиру на Владимирской горке был отправлен благодарственный молебен, сообщает Оrthodox.org.ua.

Это богослужение традиционно совершается в конце каждого года.

Молебен отслужили иерархи Украинской православной церкви и духовенство г. Киева.

Вместе с духовенством молились Вице-премьер-министр Константин Грищенко, Министр культуры Леонид Новохатько, советник Президента Украины - руководитель главного управления по вопросам гуманитарного развития Юрий Богуцкий и другие высокопоставленные лица.

Вознося молитвы, духовенство благодарило Бога за те дары и милости, которые Он щедро посылал в уходящем году, а также попросил у Всевышнего благословения и благополучия для Украинского государства и его народа в следующем году.

В конце богослужения была прочитана молитва за Украину и объявлено обращение Блаженнейшего Митрополита Владимира к верным Украинской православной церкви.