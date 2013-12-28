В день памяти священномученика Илариона Предстоятель РПЦ совершил Божественную литургию

28 декабря 2013 года, в день памяти священномученика Илариона, архиепископа Верейского, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Сретенский ставропигиальный мужской монастырь г. Москвы.

В соборе Сретения Владимирской иконы Божией Матери, где покоятся честные мощи священномученика Илариона, Предстоятель Русской православной церкви совершил Божественную литургию.

Проповедь перед причастием Христовых Таин произнес иеромонах Игнатий (Шестаков), насельник Сретенского монастыря. От лица участников богослужения Святейшего Патриарха приветствовал архимандрит Тихон (Шевкунов).

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся с Первосвятительским словом. Приветствуя наместника обители, Святейший Владыка, в частности, сказал:

«Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, отец Тихон, за слова, которые Вы произнесли, и за подарок, который Вы мне преподнесли в праздничный день. Особенно хочу отметить замечательный юбилей — 20-летие возрождения этой славной древней московской обители, и в память о нем прошу принять образ святителя и чудотворца Николая. Его молитвами Господь пусть управит пути Вашей земной жизни, пути сей обители, пути всех тех, кто приходит в этот святой храм и в эту святую обитель, для того чтобы сотворить молитву и прикоснуться к святыням и великой истории нашего Отечества.

Хотел бы, отец Тихон, также сердечно поблагодарить Вас за то, что очень многое сделано для возрождения обители. Мы являемся свидетелями добрых дел, связанных и с организацией монастырской жизни, и с созданием семинарии, и с замечательным усовершенствованием условий жизни студентов, которое было осуществлено в последнее время по Вашей инициативе и при содействии тех людей, которые вместе с Вами были готовы потрудиться для этого благого дела. Хотел бы преподать Вам в благословение этот святой крест. Пусть Сам Господь укрепляет Вас и помогает Вам на путях Вашего служения Святой Церкви».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси