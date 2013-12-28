В Москве презентовали серию книг «Русские писатели-классики и Православие»

В пресс-центре газеты «Вечерняя Москва» прошла презентация книжной серии «Русские писатели-классики и Православие», сообщает Патриархия.ru.

Серия издается Международным общественным фондом единства православных народов с 2003 года.

В нее вошли книги о творчестве Ф.М. Достоевского, Н.В. Гоголя, Ф.И. Тютчева, И.А. Крылова, А.С. Пушкина, А.А. Ахматовой, Н.М. Рубцова, М.Ю. Лермонтова, С.А. Есенина, В.М. Шукшина и М.А. Шолохова.

В презентации приняли участие председатель Издательского Совета Русской православной церкви митрополит Калужский и Боровский Климент, президент Фонда единства православных народов профессор В.А. Алексеев, председатель Гоголевской премии при научном совете «История мировой культуры» РАН профессор МГУ им. М.В. Ломоносова В.А. Воропаев.

Вел презентацию помощник председателя Издательского Совета иеромонах Макарий (Комогоров).