Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви в связи с событиями в Украине

Москва, 27 декабря. Документ принят на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 25-26 декабря 2013 года (журнал № 132).

Последние месяцы уходящего 2013 года ознаменовались глубоко взволновавшими нас нестроениями на Украине, которые болью отзываются во всей единой, многонациональной и многомиллионной Русской Церкви.

Мы молимся о мире на земле Украины. Просим Небесного Отца не допустить разобщения и духовного ослепления народа, который более тысячи лет живет в лоне Православия. Надеемся, что никакие политические разногласия не разрушат нашего братского общения и взаимной поддержки.

Искренне желаем примирения разных этнических и социальных групп, приверженцев различных политических взглядов. Напоминаем, что Господь через святого апостола Павла призывает нас: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12:18).

Единство Церкви — превыше политических границ. Русская Православная Церковь проявляет особое попечение о той духовной общности, которая скрепляет народы, вышедшие из единой крещальной купели святого равноапостольного князя Владимира. Единая Русская Церковь созидалась на протяжении более тысячи лет. Это духовное единство мы унаследовали от наших предков и должны передать нашим потомкам.

Приведя некогда единый народ к Днепровской купели, Сам Господь указал нашим благочестивым предкам путь духовного единства, превосходящий человеческие разделения. Потому хотели бы напомнить, что стремление расколоть Церковь по политическим причинам является тяжким грехом.

Мы понимаем, что у граждан Украины имеются разные взгляды на будущее страны, и уважаем право ее народа на выбор своего пути. Но очень важно, чтобы это был именно народный выбор — свободный, основанный на знании всех «за» и «против», не продиктованный какой-либо внешней волей. Пусть приверженцы разных вариантов этого выбора говорят с народом через мирные и легитимные общественные процессы, а также через спокойный, ответственный диалог друг с другом. Церковь готова оказать содействие разным общественным группам в диалоге и поиске верных решений.

Впрочем, мы убеждены, что никакое правильное решение не может быть найдено в пылу ненависти и взаимной злобы. История XX века ясно показала: гражданские распри, а тем более революции не могут принести блага народу, ибо высвобождают низменные, губительные страсти.

Позиция же Церкви в нынешней ситуации должна отражать не сиюминутные предпочтения тех или иных людей, а Божию правду, без которой невозможно настоящее народное благо. Церковь всегда будет отстаивать данные Богом вечные нравственные ценности, на которых веками строилась и, верим, будет строиться жизнь наших народов, наследников исторической Руси. Только на них может быть основана достойная жизнь людей. Только они дадут народу Украины будущее. А потому исторический выбор народа Украины не должен привести к разрушению этих неизменных и спасительных ценностей.

Призываем всех помнить: раскрепощение нравов со временем полностью уничтожает народ, лишая его душу, как и души отдельных людей, чистоты и цельности. В первую очередь при этом страдает семья. Еще в IV веке святитель Иоанн Златоуст предупреждал: «Когда разрушатся семьи — падут города и низвергнутся государства». Как будто к нашим современникам обращен голос учителя Древней Церкви. А священномученик митрополит Киевский и Галицкий Владимир (Богоявленский) в своих трудах отмечал: «Все человеческое общество основано на семье и в ней, как здание в фундаменте, приобретает свою прочность и устойчивость». Вот почему так важно сегодня стоять за неизменный, Господом данный нравственный закон, касающийся и семейной жизни, и всех сфер человеческого бытия, включая сферу общественного и государственного строительства.

Призываем всех пастырей и паству нашей Церкви молиться и заботиться о том, чтобы народ Украины, как и все братские народы духовно единой Святой Руси, устраивал свою жизнь по Божией правде, мирно и благочестиво.

В преддверии праздника Рождества Христова мы, простирая свою любовь ко всем вам, дорогие братья и сестры, желаем сохранить мир в сердцах, памятуя о том, что именно свидетельство о мире было первой вестью, которую возвестили ангелы в ночь рождения Богомладенца Христа: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14).

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Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Синодальный информационный отдел

Московского Патриархата