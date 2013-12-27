В России просят Господа не допустить "разобщения и духовного ослепления" украинцев

В России молятся о мире в Украине и просят Господа не допустить "разобщения и духовного ослепления" украинского народа

В преддверии Рождества Русская православная церковь обратилась к народу Украины с призывом вспомнить о его духовных истоках и не дать политическим распрям уничтожить братское общение народов и единство страны. Обращение было принято вчера на заседании священного синода РПЦ, сообщает пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси.

В документе отмечается, что настроения в Украине "болью отзываются во всей единой, многонациональной и многомиллионной церкви".

"Мы молимся о мире на земле Украины. Просим Небесного Отца не допустить разобщения и духовного ослепления народа, который более тысячи лет живет в лоне православия. Надеемся, что никакие политические разногласия не разрушат нашего братского общения и взаимной поддержки", - отметили члены синода.

Представители церкви подчеркивают, что желают "примирения разных этнических и социальных групп, приверженцев различных политических взглядов", поскольку "гражданские распри, а тем более революции не могут принести блага народу, ибо высвобождают низменные, губительные страсти".

"Позиция же церкви в нынешней ситуации должна отражать не сиюминутные предпочтения тех или иных людей, а Божию правду, без которой невозможно настоящее народное благо. Церковь всегда будет отстаивать данные Богом вечные нравственные ценности, на которых веками строилась и, верим, будет строиться жизнь наших народов, наследников исторической Руси. Только на них может быть основана достойная жизнь людей. Только они дадут народу Украины будущее. А потому исторический выбор народа Украины не должен привести к разрушению этих неизменных и спасительных ценностей", - говорится в обращении.

"Мы понимаем, что у граждан Украины имеются разные взгляды на будущее страны, и уважаем право ее народа на выбор своего пути. Но очень важно, чтобы это был именно народный выбор - свободный, основанный на знании всех "за" и "против", а не продиктованный какой-либо внешней волей", - заключают члены синода, назвав недопустимой провокацией попытки "расколоть Церковь по политическим причинам"

Напомним, после срыва подписания соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом в стране резко обострился политический кризис. Десятки тысяч граждан приняли участие в акциях протеста с требованием отставки правительства и президента, внеочередных выборов Верховной Рады, подписания ассоциации с ЕС. Наиболее массовые протесты проходят в Киеве.