Информацию о Киево-Печерской лавре отныне можно почерпнуть в «Православной Энциклопедии»

Завершая 2013 год, церковно-научный центр РПЦ издал очередной 33-й том «Православной энциклопедии», работа над которой продолжается с начала XXI века.

Материал вновь изданного тома, продолжающего публикацию статей на букву «К», дарит читателям возможность познакомиться с богатейшим наследием православной культуры древнего Киева, жемчужиной которого является Киево-Печерская лавра.

На страницах энциклопедии рассказывается об истории, архитектуре, традициях одного из наиболее почитаемых монастырей Руси, духовном и религиозном опыте многочисленных Печерских святых.

Особого внимания заслуживает объемная статья «Киевская духовная академия», в которой, помимо общей исторической справки, представлена обширная информация о характере образовательного процесса в этой духовной школе в исторической ретроспективе.

Том содержит статьи, посвященные монастырям Киева, их истории, архитектурным и изобразительным памятникам и святыням, в частности: «Киевский Златоверхий во имя архангела Михаила мужской монастырь», «Киевский Зверинецкий во имя архангела Михаила мужской монастырь», «Киевский Покровский женский монастырь», «Киевский во имя святых Флора и Лавра женский монастырь».

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