Завершилось последнее в 2013 году заседание Священного Синода РПЦ

25-26 декабря 2013 года в Москве в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре состоялось последнее в 2013 году заседание зимней сессии Священного Синода Русской православной церкви.

Участники заседания удовлетворили прошение, поданное митрополитом Минским и Слуцким Филаретом, Патриаршим экзархом всея Беларуси, о почислении его на покой в связи с достижением 75-летнего возраста (журнал № 125). Священный Синод выразил сердечную благодарность владыке Филарету за 35-летнее архипастырское окормление Беларуси, отмеченное многими выдающимися церковными достижениями, и назначил Его Высокопреосвященство почетным Патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив за ним право участия в работе Священного Синода и почетное протокольное место за богослужениями и в официальных церемониях.

Преосвященным Минским и Слуцким, Патриаршим экзархом всея Беларуси, Синод определил быть Преосвященному митрополиту Рязанскому и Михайловскому Павлу.

Священный Синод постановил образовать Воронежскую (включающую в себя Воронежскую, Борисоглебскую и Россошанскую епархии) и Удмуртскую (включающую в себя Ижевскую, Глазовскую и Сарапульскую епархии) митрополии РПЦ, а также принял ряд решений о назначении глав митрополий, правящих и викарных архиереев:



Священный Синод освободил игумена Арсения (Соколова) от должности настоятеля Всехсвятского прихода в Лиссабоне и назначил настоятелем подворья Русской Православной Церкви в Бейруте (Ливан) и представителем Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока.

Решением Синода протоиерей Антоний Ильин был освобожден от обязанностей представителя РПЦ при европейских международных организациях и направлен в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси. Исполняющим обязанности представителя Русской православной церкви при европейских международных организациях назначен протоиерей Димитрий Сизоненко, секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям.

Игуменией Иоанновского ставропигиального женского монастыря на Карповке в Санкт-Петербурге назначена монахиня Людмила (Волошина), казначея обители.

Священный Синод утвердил новый состав Синодальной библейско-богословской комиссии и постановил учредить при Синодальной комиссии Координационный центр по развитию богословской науки в РПЦ. Руководителем Координационного центра определено быть по должности председателю Синодальной библейско-богословской комиссии. Также Синод утвердил состав коллегии Координационного центра.

Синод одобрил работу VII Международной богословской конференции РПЦ «Современная библеистика и Предание Церкви» и отметил важность продолжения работы по переводу Священного Писания на языки паствы, окормляемой Русской православной церковью. Указав на важность инициативы по подготовке научного издания Славянской Библии, Синод подчеркнул, что особое наблюдение за деятельностью в области исследования и перевода Священного Писания должна иметь Синодальная библейско-богословская комиссия.

В числе тем, затронутых на заседании, были также вопросы международной деятельности РПЦ и межправославных связей. Синод выразил «серьезную озабоченность продолжающимися преследованиями и дискриминацией христианского населения многих стран Ближнего Востока и Северной Африки, сопровождающихся убийствами, захватом заложников, поджогом храмов и домов, угрозами расправы и насильственными понуждениями к измене своей вере», и признал необходимым «продолжать активные действия, направленные на привлечение внимания мировой общественности к трагическому положению христиан ближневосточного и североафриканского региона, на содействие мирному урегулированию конфликтов посредством межрелигиозного и международного диалогов».

В ходе заседания был утвержден ряд документов, в числе которых:

«Заявление Священного Синода РПЦ в связи с событиями на Украине»;

«Послание … в связи с 700-летием рождения св. прп. Сергия Радонежского»;

«Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во Вселенской Церкви»;

«О крещении младенцев, родившихся при помощи "суррогатной матери"»;

«Положение о военном духовенстве РПЦ в Российской Федерации».

Брифинг для журналистов по итогам заседания провел В.Р. Легойда, председатель Синодального информационного отдела.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси