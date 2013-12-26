В московской больнице для ВИЧ-инфицированных построен и освящен храм

В Московской инфекционной больнице № 2 освящен храм в честь святого великомученика и целителя Пантелеймона.

Торжественное богослужение совершили первый викарий Патриарха по городу Москве архиепископ Истринский Арсений и председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению епископ Орехово- Зуевский Пантелеймон, духовник службы «Милосердие».

«Это единственная больница в столице, где ставят окончательный диагноз ВИЧ. Людям, которые этого не подозревают, здесь сообщают страшную весть. Видя состояние таких людей, особенно юных, мы пришли к выводу, что только врачебной и психологической помощи недостаточно. Нужна еще помощь духовная - тогда родилась идея построить храм», - отметил главный врач клиники Вячеслав Мясников.

Сестры милосердия волонтерской службы уже пять лет ухаживают за тяжелыми пациентами в трех отделениях больницы, где большая часть пациентов - молодые /средний возраст здесь - 30 лет/. Храм строили два с половиной года.

Sedmitza.ru