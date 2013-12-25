Патриарший екзарх всея Беларуси Филарет отправлен на покой

Священный синод РПЦ удовлетворил прошение митрополита Минского и Слуцкого Филарета, патриаршего экзарха всея Беларуси, «о почислении его на покой» в связи с достижением 75-летнего возраста.

Как сообщает сайт Московского патриархата, такое решение принято сегодня на заседании синода в Москве.

Священный Синод выразил митрополиту Филарету сердечную благодарность за 35-летнее архипастырское окормление Беларуси, которое отмечено выдающимися церковными достижениями, такими как открытие 10 епархий, многократное увеличение числа приходов, открытие новых монастырей и духовных школ, установление конструктивного диалога с государственной властью и общественными организациями, поддержание достойного уровня межконфессиональных отношений, участие во внешней деятельности Московского патриархата.

Митрополит Филарет назначен почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив право участия в работе Священного синода и протокольное место на богослужениях и в официальных церемониях.

Новым митрополитом Минским и Слуцким назначен митрополит Рязанский и Михайловский Павел.

Справка УНИАН. Георгий Пономарев (митрополит Павел) родился 19 февраля 1952 г. в Караганде в семье рабочих. Учился в средней школе и профтехучилище, служил в Советской Армии, после демобилизации работал шофером и слесарем. В 1976 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1980 году – Московскую духовную академию (кандидат богословия).