Сегодня православные чтят святителя Спиридона чудотворца

Сегодня Православная Церковь торжественно чествует святого Спиридона - чудотворца, епископа греческого города Тримифунт.

Сохранилось немного сведений о его жизни до принятия епископства - лишь то, что был он пастухом, имел жену и детей. Большую часть своего состояния Спиридон жертвовал нуждающимся, и за это Господь наделил его даром творить чудеса - исцелять неизлечимо больных и изгонять бесов.

В царствование Константина Великого, в начале IV века, Спиридон был избран на ответственное епископское служение. Но даже став епископом он остался таким, как и раньше, сочетая архипастирство с неустанными делами милосердия.

Есть воспоминания о его участии в I Вселенском Соборе, когда он силой своей веры убеждал философов-ариан в правдивости учения о Троице. Сильнее всего ариан поразило чудо, когда Спиридон сжал в руке кирпич, и в это время из него вышли огонь и вода, а в руке осталась глина. «Так и в Троице - сказал тогда святитель - Три Лица, но Единственное Божество».

Сохранились многочисленные рассказы о других чудесах, которые совершались по молитвам святого - это и дожди во время засухи, и многочисленные исцеления, и даже воскрешение умершего младенца.

Другая история рассказывает о гостеприимстве святителя. Однажды во время Великого поста к нему пришел путник, но в доме не было ни хлеба, ни даже муки - Спиридон во время поста ел не каждый день. Тогда святитель велел достать из кладовки засоленные мясо, сел за стол и, благословив трапезу, стал есть вместе с гостем. А когда тот возразил, что сейчас пост, Спиридон сказал - «Не следует отказываться, ведь для чистого - все чисто», выполняя, таким образом, заповедь о гостеприимстве.

Очень характерным для святителя был его обычай, часть урожая раздавать бедным, а часть - в долг всем нуждающимся. При этом Спиридон только показывал, где дверь сарая, а люди сами брали столько, сколько требовалось, возвращали тоже без контроля, сколько было в их силах.

Благодарная народная память пронесла образ милосердного святителя сквозь многие века, и до сих пор обращаясь к угоднику Божию по молитвенную помощь.

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