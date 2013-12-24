Храму святителя Спиридона Тримифунтского г. Одессы передано частицу мощей небесного покровителя

23 декабря в резиденции Предстоятеля Украинской православной церкви в Киево-Печерской лавре состоялась передача частицы мощей святителя Спиридона Тримифунтского для храма в честь этого святого в городе Одессе.

Передачи святыни помогли: подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеимоновского монастыря в Украине, настоятель столичного Свято-Михайловского храма при Александровской больнице протоиерей Роман Барановский, благотворитель храма святителя Спиридона Александр Галкин.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира передача мощей состоялась в присутствии митрополита Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра.

Настоятель Свято-Спиридоновской храма протоиерей Владимир Терлецкий поблагодарил всех, кто приложил усилия, чтобы у общины появилась частица мощей своего небесного покровителя.

Сhurch.ua