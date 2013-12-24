Опубликовано Рождественское послание Предстоятеля Украинской православной церкви

Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ опубликовал Рождественское послание Предстоятеля Украинской православной церкви для печати в церковных и светских СМИ.

В послании в частности есть такие строки:

«Христос рождается — славьте! Христос с небес — встречайте!» — торжествуя, призывает нас ныне Святая Церковь открыть свои сердца, дабы Христос Бог вошел в нашу жизнь и наполнил ее смыслом, миром и радостью. Бог рождается по плоти в этот мир, чтобы исцелить человеческую природу от греха, освободить нас от власти диавола и вернуть нам потерянный рай.

Пришествие в мир Христа Спасителя знаменует начало новой эры не только в летосчислении. Начинается новая историческая эпоха — Бог заключает с человечеством Новый Завет, который основан на новых отношениях, на принципах любви и даре благодати.

Светлый и радостный праздник Рождества Христова — напоминание нам, что мы, христиане, призваны к тому, чтобы, пламенея любовью, согревать этот мир, хотя бы в той небольшой части, где поставил нас Господь Бог.

Мы с благодарностью Богу оглядываемся на прошедший 2013 год и с молитвой и надеждой смотрим в грядущий 2014-й. Милостивый Господь судил нам жить в очень ответственное время. С какой болью в прошлом столетии видели мы и наши верующие отцы, как закрывались и разрушались храмы, детей не пускали на богослужения, запрещали им молиться. Наше же время благодатно для возрождения веры, восстановления и строительства храмов. Это нас радует и вселяет надежду на доброе, христианское будущее нашего народа.

В прошедшем году мы с благодарностью Господу праздновали юбилей 1025-летия Крещения Киевской Руси. Юбилейные торжества еще раз засвидетельствовали духовное единство Украинской Православной Церкви с семьей Поместных Православных Церквей, Предстоятели и представители которых приехали в Украину, чтобы разделить нашу радость. Участие в праздновании глав и правительственных делегаций братских православных держав является свидетельством высокого авторитета православной Украины на международной арене.

В конце года нас посетила великая святыня со Святой Горы Афон — десница великомученика Георгия Победоносца. Многотысячные крестные ходы со святыми мощами мученика по Украине и пребывание этой вселенской святыни во многих епархиях нашей Церкви подняли дух и засвидетельствовали любовь нашего народа к Богу и Его святым.

Пусть этот светлый праздник наполнит радостью наши души и подвигнет нас на дела веры и любви, возводя наши умы и сердца к Небу.

Church.ua