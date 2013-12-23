В Гомельской епархии проходит акция «Поздравь ближнего»

В преддверии светлого праздника Рождества Христова Преосвященнейший Стефан, епископ Гомельский и Жлобинский, совместно с информационным отделом Гомельской епархии впервые организовал акцию «Поздравь ближнего!».

К акции присоединился отел образования Железнодорожного района города Гомеля. Более трех тысяч писем будут отправлены студентам, школьникам и воспитанникам детских садов с поздравлениями от Владыки.

Рождество - праздник ожидания чуда. Это особое время света, душевного тепла и любви. И такая акция помогает соприкоснуться с истинными духовными ценностями. Ведь главная цель, чтобы каждый ребёнок имел возможность узнать, что он любим Богом, и что всех нас объединяет одно - вера в господа Иисуса Христа.

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