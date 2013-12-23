В болгарском Пловдиве откроется Православная духовная академия

Синод Болгарской православной церкви 18 декабря рассмотрел предложение митр. Пловдивского Николая и благословил открытие Православной духовной академии св. Кирилла и Мефодия на базе Духовной семинарии в Пловдиве.

Ректором академии утвержден ставрофорный иконом Добромир Костов, которому поручено до 20 января 2014 г. составить учебный план, устав и бюджет нового высшего богословского заведения. На нового ректора также возложены обязанности по получению аккредитации для учебного заведения.

Митрополит Пловдивский Николай объяснил свое предложение об открытии Духовной академии острой необходимостью повышения уровня преподавания богословских дисциплин - для подготовки достойных священнослужителей и учителей вероучительных дисциплин.

Отделение богословского образования от православной церкви в Болгарии началось в 1992 г., когда Духовная академия в Софии была преобразована в Богословский факультет при Софийском университете, при этом Синод лишился возможности контролировать деятельность факультета. Позже богословский факультет был открыт при университете в Велико-Тырнове, а кафедры теологии в Шуменском, Кырджалийском и Пловдивском университетах.

Учебные программы этих богословских школ не согласовывались с Синодом, что неизбежно отразилось на качестве их образования: в последние года отмечается низкий уровень богословской подготовки их выпускников. Например, в некоторых заведениях дисциплина «Апологетика» была исключена из бакалаврского курса и осталась только в магистерской программе.

Адаптированные к университетским программам учебные планы по богословию сильно отдалились от традиций Духовной академии. Сейчас на богословских факультетах и кафедрах полностью игнорируются большие христианские праздники, что лишает православных студентов-богословов возможности участвовать в богослужении. Эти явления привели к снижению числа студентов-богословов: в этом году на богословский факультет Велико-Тырновского университета был принят только один студент на очное отделение и 12 - на заочное.

Седмица.Ru