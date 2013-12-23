В Гаване проходит выставка «Монастыри и храмы России»

Открытие фотовыставки «Монастыри и храмы России» посвященной 1025-летию Крещения Руси состоялось в духовно-культурном центре при Казанском Храме в Гаване после воскресной Божественной Литургии, сообщает сайт РПЦ на Кубе.

Материалы выставки были подготовлены совместно с «Россотрудничеством» на Кубе.

В рамках мероприятия состоялся концерт, в котором принимали участие представитель «Россотрудничества» в Гаване Егоров А.В., сотрудники российских загранучреждений, гости из стран бывшего СССР, интересующиеся русской культурой кубинцы.

Студенты курсов русского языка при Гаванском Храме прочитали русские стихи под кубинскую музыку.

Молодежный музыкальный коллектив при Казанском Храме исполнил ряд номеров на музыку Моцарта, Окуджавы и любимую за границей «Калинку».

Представитель «Россотрудничества» на Кубе Егоров А.В. и настоятель Казанского Храма в Гаване Русской православной церкви на Кубе протоиерей Димитрий Орехов приветствовали собравшихся и рассказали о проведенных совместных мероприятиях в истекающем году и планах на предстоящий год.