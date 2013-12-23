Завершено перезахоронения некрополя Печерского Вознесенского монастыря

21 декабря в Свято-Вознесенский Флоровский женский монастырь г. Киева перенесено последнюю часть некрополя Вознесенского девичьего монастыря, обнаруженного во время археологических раскопок на территории Национального культурно-музейного комплекса "Мистецький Арсенал" (напротив Киево-Печерской лавры), сообщает сайт УПЦ.

Церемонию перезахоронения, по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, возглавил викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент, который совершил заупокойную литию на месте перезахоронения, что рядом с соборным храмом Флоровского монастыря.

За богослужением молились: генеральный директор Художественного Арсенала Наталья Заболотная, насельницы монастыря, представители общественности, верные.

В прошлом году исполнилось 300 лет со времени переселения монахинь Печерского Вознесенского женского монастыря в Флоровскую обитель. Первые письменные свидетельства о существовании Вознесенского женского монастыря рядом с Киево-Печерской лаврой датированы началом XVI-го века. Монастырь находился под духовной опекой Печерского архимандрита и славился шитьем церковных хоругвей и богослужебных строев.



В 1706 году по указу Петра I была заложена Киево-Печерская цитадель, куда вошла территория монастыря, а в 1711-1712 гг Вознесенский монастырь переведен на Подол и объединен с общиной Флоровской женской обители. В память об оставленной Печерской обители они и на Подоле построили Вознесенская церковь.