В Архангело-Михайловском Зверинецком монастыре освящен храм

22 декабря по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний посетил столичный Архангело-Михайловский Зверинецкий монастырь, где совершил чин освящения храма во имя святителя Иоасафа Белгородского и священномученика Иоасафа (Жевахова), а после - возглавил Божественную литургию.

Его Высокопреосвященству сослужили: наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря епископ Обуховский Иона, глава Административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба, насельники Зверинецкой обители в священном сане во главе с наместником архимандритом Кассианом (Шостаком).

Монастырь на Зверинце недавно был скитом Свято-Троицкого Ионинского монастыря. Скит был превращен в монастырь решением Священного Синода УПЦ от 9 июля 2009 года (журнал № 37).

На сегодня в Зверинецком монастыре действуют храмы: древний - пещерный - в честь Архангела Михаила, над входом в Зверинецкие пещеры - в честь всех преподобных Зверинецких; храм в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость"; храм во имя святителя Иоасафа Белгородского и священномученика Иоасафа (Жевахова).

Освященный храм является крупнейшим из действующих в монастыре и расположен в цокольном помещении соборного храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость".

Сhurch.ua