В следственном изоляторе на Лукьяновке освящен и установлен крест

По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в Киевском следственном изоляторе на Лукьяновке, освящен и установлен крест на куполе строящегося Николаевского храма. Освящение совершил викарий Киевской Митрополии епископ Боярский Феодосий, управляющий Северным викариатством столицы, сообщает Сhurch.ua.

На мероприятии присутствовали начальник управления Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области генерал-майор внутренней службы А. И. Сайко, начальник Киевского следственного изолятора полковник внутренних дел Р. И. Родчы, председатель Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки пенитенциарной (тюремной) системы протоиерей Виктор Яценко, благочинный второго Шевченковского благочиния протоиерей Анатолий Затовский, администрация изолятора, обслуживающий персонал,который отбывает срок наказания.

Обращаясь после освящения к присутствующим, епископ Феодосий передал поздравления и благословение Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и произнес проповедь о значении храма Божего и силы Таинств Церкви в жизни человека, особенно той, что находится в скорби.

Киевский следственный изолятор - изначально, в XVIII веке - Киевская тюрьма, находилась на территории оборонного сооружения и Печерской крепости и называлась Киевским тюремным замком.

В 1863 году был освящен тюремный храм в честь праведного Иова Многострадального. К обеду храм посещали жители Лукьяновской слободки, а после обеда заключенные. Занимались этим храмом лучшие представители городской общины того времени. Храм выполнял свои функции до прихода Советской власти.

Со времен образования независимого украинского государства уголовно-исполнительная система пригласила к участию в процессе перевоспитания заключенных представителей религиозных организаций.

Представители Украинской православной церкви каждую неделю проводят занятия, на которых читаются лекции и транслируются фильмы духовно-религиозного характера. На большие религиозные праздники как Рождество, Пасха, Троица и другие проводятся праздничные службы, во время которых заключенные и осужденные получают подарки.