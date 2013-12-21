На Волыни духовенство и волонтеры подарили радость детям-инвалидам

08:55, 21 декабря 2013
Православие
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В центре социальной реабилитации

В пятницу, 20 декабря, по благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта, в Волынском центре социальной реабилитации детей-инвалидов состоялся очередное социальное мероприятие, сообщает сайт Волынской епархии.

Акция состоялась в рамках празднования Дня памяти святителя Николая.

Воспитанники Волынской духовной семинарии и православные волонтеры представили детям театрализованное действо в сопровождении праздничных писнопений.

После выступления со словом к собравшимся обратился председатель Информационно-просветительского отдела протоиерей Валентин Марчук.

Батюшка поблагодарил за внимание и пожелал Божьего благословения.

В завершение дети получили сладкие подарки.

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