На Волыни духовенство и волонтеры подарили радость детям-инвалидам
08:55, 21 декабря 2013Православие
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В центре социальной реабилитации
В пятницу, 20 декабря, по благословению митрополита Волынского и Луцкого Нифонта, в Волынском центре социальной реабилитации детей-инвалидов состоялся очередное социальное мероприятие, сообщает сайт Волынской епархии.
Акция состоялась в рамках празднования Дня памяти святителя Николая.
Воспитанники Волынской духовной семинарии и православные волонтеры представили детям театрализованное действо в сопровождении праздничных писнопений.
После выступления со словом к собравшимся обратился председатель Информационно-просветительского отдела протоиерей Валентин Марчук.
Батюшка поблагодарил за внимание и пожелал Божьего благословения.
В завершение дети получили сладкие подарки.
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