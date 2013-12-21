Патриарх Кирилл поддержал идею создания детских садов при крупных приходах

В ходе Епархиального собрания города Москвы 20 декабря 2013 года один из его участников призвал не забывать в приходской жизни о духовном образовании младенцев и предложил обустраивать церковные детские сады.

«С детьми должны заниматься профессионалы, — отметил священнослужитель. — Практика показывает, что работа с младенцами, а значит, и с родителями детей приносит плод. Такое миссионерское служение должно быть очень важным для приходов, так как младенцы — это самая нежная душа, впитывающая доброе и злое».

Предстоятель Русской православной церкви поддержал это предложение, отметив целесообразность создания церковных детских садов.

Это возможно при крупных приходах, особенно когда они располагают достаточной площадью.

«Создание детских садов — это очень важное дело, особенно в условиях, когда детсадов не хватает. И это будет достойным использованием нашей приходской недвижимости», — заключил Патриарх Кирилл.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси