Митрополит Павел помолился о детях-сиротах Николаю Угоднику и вручил им подарки
18:48, 20 декабря 2013Православие
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Центр семьи "Cемейный дом"
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел вручил воспитанникам киевского городского центра семьи "Cемейный дом" подарки в честь дня Святителя Николая. Как сообщили УНИАН в лавре, событие состоялось вчера после молебна за Украину.
В Стефановском пределе Успенского собора наместник лавры совершил молебен перед иконой святителя Николая о детях, лишенных родительского тепла.
«Я благодарю ваших наставников, благодарю тех людей, которые помогают вам. А вы, дети, будьте благодарными Богу. Будьте благодарны тем людям, которые опекают и воспитывают вас. Пускай Святитель Николай будет всем нам помощником на пути нашего спасения», - обратился к детям владыка Павел.
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