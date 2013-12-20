Митрополит Павел помолился о детях-сиротах Николаю Угоднику и вручил им подарки

Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел вручил воспитанникам киевского городского центра семьи "Cемейный дом" подарки в честь дня Святителя Николая. Как сообщили УНИАН в лавре, событие состоялось вчера после молебна за Украину.

ВИДЕО

В Стефановском пределе Успенского собора наместник лавры совершил молебен перед иконой святителя Николая о детях, лишенных родительского тепла.

«Я благодарю ваших наставников, благодарю тех людей, которые помогают вам. А вы, дети, будьте благодарными Богу. Будьте благодарны тем людям, которые опекают и воспитывают вас. Пускай Святитель Николай будет всем нам помощником на пути нашего спасения», - обратился к детям владыка Павел.