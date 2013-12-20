В День милиции правоохранители молились в Киево-Печерской лавре

20 декабря, по благословению Предстоятеля Украинской православной церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской лавры, был отслужен торжественный молебен по случаю 22-й годовщины Дня милиции, сообщает Сhurch.ua.

Возглавил богослужение председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин в сослужении военного духовенства Украинской православной церкви.

За богослужением молились: Министр внутренних дел Украины генерал внутренней службы Украины Виталий Захарченко, заместители министра и члены Коллегии Министерства внутренних дел Украины, а также более 200 правоохранителей: генералов, офицеров, курсантов, лицеистов и солдат Киевского гарнизона.

Председатель Военного отдела, обращаясь к присутствующим, отметил, что правоохранители, как никто другой, должны чувствовать ответственность перед людьми - гражданами своей страны, своим коллективом, сослуживцами и страной в целом.

После завершения молебна члены Коллегии и военное духовенство УПЦ возложили цветы к памятнику погибшим милиционерам, что на Соломенской площади Киева.

Впоследствии заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук) принял участие в торжественном собрании, которое состоялось в Центре культуры и искусства МВД Украины.