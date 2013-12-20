В Киево-Печерскую Лавру вернули раку с мощами первомученика Стефана

В Успенский собор Киево-Печерской лавры 19 декабря передали серебряную раку с мощами - с правым перстом святого первомученика архидиакона Стефана - которая с 1960-х годов хранилась в фондах Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника.

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"Для верующих людей это большая радость, потому что каждый теперь сможет прикоснуться к тысячелетней истории. Можно прийти в храм и открыть душу перед великим угодником - мучеником за Христа, который одним из первых принял смерть за веру. Это хорошая инициатива - возвращать православные святыни в храмы. Я верю и надеюсь, что все святыни, которые находятся в фондах музеев Киево-Печерской лавры вновь станут доступны верующим и предстанут в своей славе", - пожелал настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел.