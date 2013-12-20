На территории Киево-Печерского заповедника открыли новогоднюю елку

19 декабря, в день святого Николая, любимого праздника малышей и взрослых, на Соборной площади Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника открыли новогоднюю елку. Об этом УНИАН сообщили в заповеднике.

В торжествах приняли участие участники культурно-художественного действа «Праздник Николая в Лавре» - воспитанники детских домов, центров детской реабилитации, общеобразовательных школ, центров внешкольной работы, сотрудники Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника и многочисленные посетители.

Лаврскую новогоднюю елку установили и украсили сотрудники Киево-Печерского заповедника. Ее высота составляет около 10 метров. Украшают елку оригинальные игрушки, гирлянды и праздничная иллюминация.