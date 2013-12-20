Киево-Печерскую лавру посетили воспитанники Киевского центра семьи

В день памяти святого, которого особенно любят дети, – святителя и чудотворца Николая, Киево-Печерскую лавру посетили воспитанники Киевского городского центра семьи «Семейный дом».

В Стефановском пределе Успенского собора наместник обители митрополит Павел совершил молебное пение перед иконой святителя Николая. Помолившись о детях, лишенных родительского тепла и заботы, Владыка вручил ребятам сладкие подарки.



Детская душа, подобно воску, способна упражняться в добре, поэтому именно дети нуждаются в особом пастырском попечительстве.

Познавая мир, маленькие дети ежедневно сталкиваются с вопросами добра и зла, любви и ненависти, открывают для себя веру в Бога.

Совершая служение Богу, Церкви и людям, братия Киево-Печерской Лавры особое внимание уделяет духовному воспитанию подрастающего поколения. Окормляя воспитанников детских домов, интернатов, центров медицинской реабилитации, среднеобразовательных школ, монастырь вносит свой вклад в воспитание маленьких христиан, вступающих в пору сознательности.

Lavra.ua