Управляющий делами УПЦ освятил храм в честь святителя Феодосия Черниговского

19 декабря, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил чин освящения храма во имя святителя Феодосия Черниговского на Львовской площади столицы.

Его Высокопреосвященству сослужили: председатель Административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба, настоятель храма священник Андрей Романов и духовенство Киевской епархии.

В конце богослужения, по благословению Его Блаженства, митрополит Антоний возвел настоятеля храма в сан протоиерея.

Напомним, что 5 ноября 2012года Блаженнейший Митрополит Владимир благословил строительство храма.

Пресс-служба УПЦ