Управляющий делами УПЦ освятил храм в честь святителя Феодосия Черниговского
21:40, 19 декабря 2013Православие
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На Львовской площади столицы
19 декабря, по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира, управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил чин освящения храма во имя святителя Феодосия Черниговского на Львовской площади столицы.
Его Высокопреосвященству сослужили: председатель Административного аппарата Киевской Митрополии протоиерей Владимир Коцаба, настоятель храма священник Андрей Романов и духовенство Киевской епархии.
В конце богослужения, по благословению Его Блаженства, митрополит Антоний возвел настоятеля храма в сан протоиерея.
Напомним, что 5 ноября 2012года Блаженнейший Митрополит Владимир благословил строительство храма.
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